"Лестер" определился с трансферной стоимостью Махреза

Теги лестер ситирияд махрезливерпульчелси

"Лестер" определился с трансферной стоимостью МахрезаАнглийский "Лестер" определился с трансферной стоимостью своего вингера Рияда Махреза, информирует ESPN FC.

По сведениям источника, расстаться с 26-летним алжирцем в зимнее трансферное окно "лисы" будут готовы, если получат предложение в размере не менее 35-ти миллионов евро. Главными претендентами на футболиста называются "Ливерпуль" и лондонский "Челси".

Напомним, "Ливерпуль" может заменить Махрезом Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов