"Лестер" определился с трансферной стоимостью Махреза

Английский "Лестер" определился с трансферной стоимостью своего вингера Рияда Махреза, информирует ESPN FC.

По сведениям источника, расстаться с 26-летним алжирцем в зимнее трансферное окно "лисы" будут готовы, если получат предложение в размере не менее 35-ти миллионов евро. Главными претендентами на футболиста называются "Ливерпуль" и лондонский "Челси".

Напомним, "Ливерпуль" может заменить Махрезом Коутиньо. | soccernews.ru