"Лестер" определился с заменой для Махреза

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"Лестер" определился с заменой для Махреза

Хавбек "Норвича" Джеймс Мэддисон попал в сферу интересов "Лестера".

Как сообщает Todomercadoweb, руководство "лис" рассматривает 21-летнего игрока в качестве возможной замены Рияду Махрезу, который летом может покинуть клуб.

Отметим, что в услугах Мэддисона также заинтересованы "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси" и "Эвертон".

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