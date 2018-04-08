"Лестер" определился с заменой для Махреза

Хавбек "Норвича" Джеймс Мэддисон попал в сферу интересов "Лестера".

Как сообщает Todomercadoweb, руководство "лис" рассматривает 21-летнего игрока в качестве возможной замены Рияду Махрезу, который летом может покинуть клуб.

Отметим, что в услугах Мэддисона также заинтересованы "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси" и "Эвертон".

Читайте также: "Лестер" сделал предложение по защитнику "Порту". | http://soccernews.ru