"Лестер" определился с заменой для Махреза

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"Лестер" определился с заменой для Махреза

"Лестер" определился с заменой для полузащитника Рияда Махреза, который перешёл в "Манчестер Сити".

Как сообщает Tuttosport, "лисы" нацелились на испанского вингера "Торино" Яго Фальке.

Стоит отметить, что на 28-летнего футболиста также претендуют "Вест Хэм" и "Саутгемптон".

Фальке выступает за "Торино" с 2016 года, сыграл 75 матчей и забил 26 голов. 

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