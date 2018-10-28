"Лестер" опубликовал официальное заявление касательно крушения вертолёта владельца клуба

"Лестер" в своём официальном твиттере опубликовал заявление касательно крушения вертолёта владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи.

"Мы помогаем полиции и экстренным службам Лестера работать на месте аварии возле "Кинг Пауэр". Клуб обнародует подробности происшествия, как только будут установлены факты" - говорится в публикации "лис".

A Leicester City spokesman said: “We are assisting Leicestershire Police and the emergency services in dealing with a major incident at King Power Stadium. The Club will issue a more detailed statement once further information has been established.” — Leicester City (@LCFC) 27 октября 2018 г.

Напомним, что трагедия произошла примерно через час после субботнего матча "Лестер" - "Вест Хэм".

По информации СМИ, помимо Шривадданапрабхи в результате авиакатастрофы погибли дочь миллиардера и два пилота. | http://soccernews.ru