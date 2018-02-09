"Лестер" оштрафовал Махреза на 273 тысячи евро

"Лестер" оштрафовал полузащитника Рияда Махреза на 273 тысячи евро.

Причиной наказания стало двухнедельное отсутствие футболиста в расположении клуба, сообщает Telegraph.

Если футболист не вернется в команду, то сумма штрафа вырастет.

Напомним, 30 января Махреза хотел приобрести "Манчестер Сити", но "Лестер" не продал своего лидера.

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