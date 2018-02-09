"Лестер" оштрафовал Махреза на 273 тысячи евро

Теги рияд махрезлестер сити

"Лестер" оштрафовал Махреза на 273 тысячи евро"Лестер" оштрафовал полузащитника Рияда Махреза на 273 тысячи евро.

Причиной наказания стало двухнедельное отсутствие футболиста в расположении клуба, сообщает Telegraph. 

Если футболист не вернется в команду, то сумма штрафа вырастет.

Напомним, 30 января Махреза хотел приобрести "Манчестер Сити", но "Лестер" не продал своего лидера.

Читайте: Махрез пропустит игру с "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru

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