"Лестер" отгрузил "Саутгемптону" девять голов

В 10-м туре АПЛ "Лестер" на выезде уничтожил "Саутгемптон".

Благодаря победе "лисы" поднялись на второе место в чемпионате и отстают от "Ливерпуля" на 5 очков.

"Саутгемптон" - "Лестер" 0:9

Голы: Чилуэлл, 10 - 0:1, Тилеманс, 17 - 0:2, Перес, 19 - 0:3, Перес, 39 - 0:4, Варди, 45 - 0:5, Перес, 57 - 0:6, Варди, 58 - 0:7, Мэддисон, 85 - 0:8, Варди (пен), 90 - 0:9

"Саутгемптон": Ганн, Бертран, Беднарек, Вестергор (Данзо, 46), Валери (Армстронг, 70), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд, Ромеу, Йосида, Ингз (Стивенс, 46).

"Лестер": Шмейхель, Эванс, Чилуэлл, Сеюнджю, Рикарду Перейра, Барнс (Олбрайтон, 72), Ндиди, Тилеманс, Мэддисон, Перес (Грэй, 74), Варди.

Удаление: Бертран (12).

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