"Лестер" отказал "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в продаже защитника

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"Лестер" отказал "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в продаже защитника
"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" не сумели договориться по трансферу защитника "Лестера" Харри Магуайра, сообщает в своем Twitter продюсер TalkSPORT Джейсон Борн.

По данным источника, руководство "Лестера" посчитало, что манчестерские клубы сделали недостаточные предложения по трансферу игрока. Ранее сообщалось, что "лисы" требуют игрока от 90 до 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний Магуайр провел за "Лестер" 32 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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