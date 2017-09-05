"Лестер" отказался от подписания Санья

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"Лестер" отказался от подписания Санья

"Лестер" отказался от подписания бывшего защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья, сообщает Tribalfootball.

По информации ресурса, тренерский штаб "лис" не заинтересован в услугах 34-летнего француза, который после ухода из стана "горожан" является свободным агентом.

Теперь среди претендентов на Санья числятся три клуба - "Марсель", "Кристал Пэлас" и "Бурсаспор". 

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