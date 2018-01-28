"Лестер" отказался отпускать Мусу в ЦСКА

Английский "Лестер" отказался отпускать своего форварда Ахмеда Мусу в московский ЦСКА, информирует Vanguard.

По сведениям источника, армейцы планировали подписать 25-летнего нападающего на правах аренды сроком до конца текущего сезона. Однако "лисы" исключили такую возможность, так как желают исключительно продать нигерийца.

Напомним, ранее появилась информация, что ЦСКА и "Лестер" достигли соглашения по переходу Мусы. | soccernews.ru