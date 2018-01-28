"Лестер" отказался отпускать Мусу в ЦСКА

Теги ахмед мусацска москвалестер сити

"Лестер" отказался отпускать Мусу в ЦСКААнглийский "Лестер" отказался отпускать своего форварда Ахмеда Мусу в московский ЦСКА, информирует Vanguard.

По сведениям источника, армейцы планировали подписать 25-летнего нападающего на правах аренды сроком до конца текущего сезона. Однако "лисы" исключили такую возможность, так как желают исключительно продать нигерийца.

Напомним, ранее появилась информация, что ЦСКА и "Лестер" достигли соглашения по переходу Мусы. | soccernews.ru

комментарии
Ринат

Так где правда?! тут так написали, в новости от 29.01.2018 пишут, что уже в Москву прилетел для прохождения медицинского осмотра для возвращения в ЦСКА.

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