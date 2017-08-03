"Лестер" отклонил предложение "Борнмута" по Грэю

Теги лестер ситиборнмутдемерэй грэй

"Лестер" отклонил предложение "Борнмута" по Грэю

"Борнмут" пытается купить вингера "Лестера" Демерэя Грэя, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "вишни" сделали предложение по трансферу 21-летнего футболиста в размере 22 миллионов евро, однако "лисы" ответили отказом.

Напомним, что Грэй недоволен количеством игровой практики, поэтому стремится этим летом сменить клубную прописку.

Не пропустите: Ихеаначо близок к переходу в "Лестер". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов