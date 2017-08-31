"Лестер" отклонил предложение "Борнмута" по Грэю

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"Лестер" отклонил предложение "Борнмута" по Грэю

"Борнмут" не оставляет попыток купить полузащитника "Лестера" Демерэя Грэя, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "вишни" предложили за 21-летнего футболиста 27 миллионов евро, но "лисы" ответили отказом.

Не исключено, что "Борнмут" до закрытия трансферного окна сделает ещё одно предложение по трансферу Грэя

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