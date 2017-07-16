"Лестер" отклонил предложение "Ромы" по Махрезу

"Рома" пытается купить атакующего полузащитника "Лестера" Рияда Махреза, сообщает Sky Sports.

По информации источника, римский клуб сделал официальное предложение по трансферу 26-летнего алжирца в размере 23 миллионов евро.

"Лестер" такие условия не устраивают, в связи с чем, "лисы" ответили отказом.

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