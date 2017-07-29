"Лестер" отклонил предложение "Ромы" по Махрезу

"Рома" по-прежнему не может договориться с "Лестером" по трансферу атакующего полузащитника Рияда Махреза.

Как сообщает Sky Sports, "волки" сделали предложение по алжирцу в размере 30 миллионов евро, однако "лисы" ответили отказом.

Ранее спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи не исключил, что это может быть последнее предложение "Ромы" по Махрезу. | http://soccernews.ru