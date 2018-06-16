"Лестер" отклонил предложение "Зенита" по Ахмеду Мусе

"Лестер" отклонил предложение "Зенита" по нападающему Ахмеду Мусе, сообщает турецкое издание Ahaber.

Питерский клуб был готов заплатить за 25-летнего нигерийца восемь миллионов евро, однако такие условия не устроили "лис".

Также "Лестер" ведёт переговоры о трансфере Мусы с "Галатасараем".

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