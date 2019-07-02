"Лестер" отклонил улучшенное предложение "Манчестер Юнайтед" по Магуайру
"Манчестер Юнайтед" не может договориться с "Лестером" о трансфере центрального защитника Харри Магуайра.
Как сообщает Sky Sports, "лисы" отклонили улучшенное предложение "красных дьяволов" по 26-летнему футболисту в размере 78 миллионов евро.
Также на игрока сборной Англии претендует "Манчестер Сити", но "горожане" готовы заплатить ещё меньше.
В минувшем сезоне Магуайр сыграл за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.
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|2
|Ливерпуль
|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
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|5
|Арсенал Лондон
|38
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|6
|Манчестер Юнайтед
|38
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|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|Борнмут
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|45
|15
|Бернли
|38
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|16
|Саутгемптон
|38
|39
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Кардифф Сити
|38
|34
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|Хаддерсфилд Таун
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