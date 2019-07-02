"Лестер" отклонил улучшенное предложение "Манчестер Юнайтед" по Магуайру

"Манчестер Юнайтед" не может договориться с "Лестером" о трансфере центрального защитника Харри Магуайра.

Как сообщает Sky Sports, "лисы" отклонили улучшенное предложение "красных дьяволов" по 26-летнему футболисту в размере 78 миллионов евро.

Также на игрока сборной Англии претендует "Манчестер Сити", но "горожане" готовы заплатить ещё меньше.

В минувшем сезоне Магуайр сыграл за "Лестер" 32 матча и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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