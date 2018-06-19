"Лестер" отрицает интерес к защитнику "Локомотива"

Теги соломон кверквелиялестер ситилокомотив москваалександар драгович

"Лестер" отрицает интерес к защитнику "Локомотива"

"Лестер" отрицает интерес к защитнику "Локомотива" Соломону Кверквелии, сообщает Leicester Mercury.

По информации источника, "лисы" не ведут переговоры по трансферу 26-летнего грузина, так как приоритетным вариантом для них является выкуп Александара Драговича.

Напомним, что в квартире Кверквелии накануне был найден труп. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Испания минимально обыгрывает Иран во втором туре группе "В"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов