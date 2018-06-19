"Лестер" отрицает интерес к защитнику "Локомотива" Соломону Кверквелии, сообщает Leicester Mercury.

По информации источника, "лисы" не ведут переговоры по трансферу 26-летнего грузина, так как приоритетным вариантом для них является выкуп Александара Драговича.

Напомним, что в квартире Кверквелии накануне был найден труп. | http://soccernews.ru