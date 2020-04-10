"Лестер" озвучил "Челси" цену на Чилуэлла

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"Лестер" озвучил "Челси" цену на Чилуэлла

Лондонский "Челси" хочет летом купить защитника "Лестера" Бена Чилуэлла.

Тренерский штаб "синих" настаивает на усилении левого фланга обороны, поскольку игровые качества Эмерсона и Маркоса Алонсо не удовлетворяют их в полной мере.

По информации Daily Mail, "лисы" готовы отпустить 23-летнего футболиста в "Челси", но не дешевле чем за 57 миллионов евро.

В текущем сезоне Чилуэлл сыграл за "Лестер" 28 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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