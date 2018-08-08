"Лестер" перехватил трансферную цель "Атлетико"

Защитник "Фрайбурга" Чаглар Сеюнджю в ближайшее время станет игроком "Лестера", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, клубы согласовали условия трансфера. Сумма сделки составит около 22 миллионов евро.

Стоит отметить, что до недавнего времени фаворитом в гонке за Сеюнджю считался "Атлетико", однако "Лестер" сумел опередить "матрасников" в борьбе за 22-летнего турка.

Не пропустите: "Лестер" близок к покупке хорватского защитника. | http://soccernews.ru