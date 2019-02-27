"Лестер" переиграл "Брайтон" в первом матче после отставки Пюэля

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"Лестер" переиграл "Брайтон" в первом матче после отставки Пюэля

"Лестер" переиграл "Брайтон" в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Эта встреча стала первой для "Лестера" после отставки Клопа Пюэля с поста главного тренера.

"Лестер" - "Брайтон" - 2:1.

Голы: Грэй, 10 - 1:0,  Варди, 63 - 2:0, Проппер, 66 - 2:1.

 "Лестер":  Шмейхель, Эванс, Рикарду Перейра, Магуайр, Чилуэлл, Тилеманс(Менди, 69), Ндиди, Грэй, Мэддисон (Окадзаки, 90), Барнс, Варди (Ихеаначо, 90).

 "Брайтон": Райан, Бонг, Монтойя, Даффи, Данк, Стивенс (Искьердо, 81), Гросс (Биссума, 51), Марч (Локадия, 67), Проппер, Кнокерт, Мюррей.

"Лестер Сити" с 35 очками занимает 11 строчку турнирной таблицы АПЛ.  "Брайтон энд Хоув" с 27 баллами остался на 16-м месте.

А еще:  "Лестер" представил нового главного тренера команды| http://soccernews.ru

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