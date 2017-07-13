"Лестер" планирует избавиться от трёх игроков

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"Лестер" планирует избавиться от трёх игроков

"Лестер" этим летом собирается продать трёх игроков, которые были куплены год назад.

Как сообщает The Telegraph, "лисы" больше не рассчитывают на хавбека Нампали Менди, а также форвардов Ислама Слимани и Ахмеда Мусу.

Напомним, что "Лестер" может покинуть и Рияд Махрез, на которого нацелилась "Рома". | http://soccernews.ru

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