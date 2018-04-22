"Лестер" планирует продлить соглашение с одним из своих лидеров

"Лестер" собирается предложить новый контракт форварду Джейми Варди.

Как сообщает Sky Sports, "лисы" для удержания игрока в команде, готовы повысить его заработную плату до 160 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне Варди провел 38 матчей и забил 20 голов.

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