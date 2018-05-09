"Лестер" победил "Арсенал", который с 15-й минуты играл в меньшинстве

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"Лестер" победил "Арсенал", который с 15-й минуты играл в меньшинстве

В матче чемпионата Англии "Лестер" на своем поле оказался сильнее "Арсенала". Счет в начале встречи открыл Келечи Ихеаначо, а всего через минуту Константинос Мавропанос умудрился заработать прямую красную карточку. Во второй половине Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет, но "Лестер" все-таки сумел одержать победу благодаря голам Джейми Варди и Рияда Махреза.

"Лестер" – "Арсенал" - 3:1 (1:0)
Голы: Ихеаначо, 14 - 1:0, Обамеянг, 53 - 1:1, Варди, 76 (с пенальти) - 2:1, Махрез, 90 - 3:1

"Лестер": Якупович, Морган, Фукс, Симпсон (Драгович, 82), Магуайр, Махрез, Чоудури, Адриен Силва, Диабате (Грэй, 72), Варди, Ихеаначо (Барнс, 88).

"Арсенал": Чех, Мавропанос, Холдинг, Колашинац, Ивоби (Нкетиа, 84), Мэйтленд-Найлз, Рэмзи, Джака, Мхитарян, Уэлбек (Мустафи, 19), Обамеянг.

Удаление: Мавропанос (15).

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