"Лестер" победил "Астон Виллу" на выезде
В Бирмингеме прошел матч 25 тура АПЛ. "Астон Вилла" принимала "Лестер" и уступила со счетом 1:2. "Лисы" смогли подняться на 2 место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Отставание от идущего первым "Манчестер Сити" составляет теперь 7 очков, однако, у "горожан" есть игра в запасе. Хозяева остались на 8 строчке, имея в активе 36 очков в 23 матчах.
"Астон Вилла" - "Лестер" 1:2 (0:2)
Голы: Мэддисон, 19 - 0:1, Барнс, 65 - 0:2, Траоре, 48
"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Аль-Мухаммади, Мингз, Таргетт, Баркли (Рэмзи, 76), Дуглас Луис (Сансон, 81), Эль-Гази (Трезеге, 67), Макгинн, Траоре, Уоткинс.
"Лестер": Шмейхель, Эванс, Томас, Сеюнджю, Кастань, Мэддисон (Менди, 64), Барнс, Ндиди, Тилеманс (Чоудури, 88), Рикарду Перейра (Амарти, 76), Варди.
Читайте также: "Лестер" нашел замену Варди в Чемпионшипе | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Лилль" победил "Лорьян" и вернул себе первую строчку в Лиге 1
-
Пиоли после поражения от "Интера": "Год назад "Милан" был бы счастлив оказаться там, где сейчас"
-
"Реал Сосьедад" дома разгромил "Алавес"
-
Куман прокомментировал ничью с "Кадисом"
-
"РБ Лейпциг" разгромил "Грету" и почти догнал "Баварию"
-
"Локомотив" разгромил "Тамбов" и вышел в 1/4 Кубка России
-
"Сочи" выбил "Краснодар" из Кубка России
-
"Лестер" победил "Астон Виллу" на выезде
-
"Интер" в гостях разгромил "Милан"
-
2
Месси установил очередной рекорд Ла Лиги. Он превзошел достижение Роналду
-
Жозе Моуринью прокомментировал итог матча против "Вест Хэма"
-
После победы над "Ливерпулем" игроки "Эвертона" в раздевалке устроили безумное празднование (видео)
-
"Барселона" упустила победу в матче с "Кадисом"
-
Гончаренко высказался по поводу победу в Кубке России над "СКА-Хабаровск"
-
"Байер" в концовке матча вырвал ничью у "Аугсбурга"
-
"Кадис" стал 81-м соперником, которому он Месси забивал в своей карьере
-
"Монпелье" обыграл "Ренн" и приблизился к зоне еврокубков
-
"Вест Хэм" победил "Тоттенхэм" и поднялся в зону Лиги Чемпионов
-
1
В чемпионате Украины произошел громкий скандал из-за украинского языка
-
"Спартак" может снизить для "Уфы" сумму выкупа Урунова, но при одном условии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18