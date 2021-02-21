"Лестер" победил "Астон Виллу" на выезде

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"Лестер" победил "Астон Виллу" на выездеВ Бирмингеме прошел матч 25 тура АПЛ. "Астон Вилла" принимала "Лестер" и уступила со счетом 1:2. "Лисы" смогли подняться на 2 место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Отставание от идущего первым "Манчестер Сити" составляет теперь 7 очков, однако, у "горожан" есть игра в запасе. Хозяева остались на 8 строчке, имея в активе 36 очков в 23 матчах.

"Астон Вилла" - "Лестер" 1:2 (0:2)

Голы: Мэддисон, 19 - 0:1, Барнс, 65 - 0:2, Траоре, 48

"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Аль-Мухаммади, Мингз, Таргетт, Баркли (Рэмзи, 76), Дуглас Луис (Сансон, 81), Эль-Гази (Трезеге, 67), Макгинн, Траоре, Уоткинс.

"Лестер": Шмейхель, Эванс, Томас, Сеюнджю, Кастань, Мэддисон (Менди, 64), Барнс, Ндиди, Тилеманс (Чоудури, 88), Рикарду Перейра (Амарти, 76), Варди.

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