"Лестер" победил "Эвертон"

Теги лестер ситиэвертон

"Лестер" победил "Эвертон"

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Лестер" добился победы над "Эвертоном". Оба мяча были забиты в первом тайме. Отличились Джейми Варди и Демерэй Грэй.

"Лестер" – "Эвертон" - 2:0 (2:0)
Голы: Варди, 18 - 1:0, Грэй, 29 - 2:0

"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Морган, Фукс, Чилуэлл (Олбрайтон, 83), Иборра, Ндиди, Грэй, Марез (Окадзаки, 75), Симпсон, Варди (Ихеаначо, 90).

"Эвертон": Пикфорд, Джагелка, Бейнс, Кенни, Уильямс, Гуйе, Дэвис, Леннон (Банингиме, 46), Миральяс (Ньяссе, 46), Руни (Сигурдссон, 74), Кэлверт-Льюин.

Не пропустите: "Брайтон" и "Саутгемптон" сильнейшего не определили. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
12 Хаддерсфилд Таун 10 12
13 Сток Сити 10 11
14 Вест Бромвич Альбион 10 10
15 Лестер Сити 9 9
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
Полная таблица

топ-5 тегов