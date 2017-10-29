"Лестер" победил "Эвертон"

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Лестер" добился победы над "Эвертоном". Оба мяча были забиты в первом тайме. Отличились Джейми Варди и Демерэй Грэй.

"Лестер" – "Эвертон" - 2:0 (2:0)

Голы: Варди, 18 - 1:0, Грэй, 29 - 2:0

"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Морган, Фукс, Чилуэлл (Олбрайтон, 83), Иборра, Ндиди, Грэй, Марез (Окадзаки, 75), Симпсон, Варди (Ихеаначо, 90).

"Эвертон": Пикфорд, Джагелка, Бейнс, Кенни, Уильямс, Гуйе, Дэвис, Леннон (Банингиме, 46), Миральяс (Ньяссе, 46), Руни (Сигурдссон, 74), Кэлверт-Льюин.

Не пропустите: "Брайтон" и "Саутгемптон" сильнейшего не определили. | http://soccernews.ru