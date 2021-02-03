"Лестер" победил "Фулхэм" и поднялся на третью строчку АПЛ

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"Лестер" победил "Фулхэм" и поднялся на третью строчку АПЛВ Лондоне прошел матч в рамках 22 тура Английской Премьер Лиги. "Фулхэм" принимал "Лестер" и уступил со счетом 0:2. Стоит отметить 2 голевые передачи Мэддисона. "Лисы", благодаря этой победе поднялись на 3 строчку в турнирной таблице, набрав 42 очка. От идущего первым "Манчестер Сити" их отделяет 5 баллов, но у "горожан" есть игра в запасе. "Дачники", по прежнему, находятся в зоне вылета. У команды только 14 очков в 21 матче.

"Фулхэм" - "Лестер" 0:2 (0:2)

Голы: Ихеаначо, 17 - 0:1, Джастин, 44 - 0:2

"Фулхэм": Ареоля, Тете (Кавалейру, 46), Адарабиойо, Андерсен, Робинсон, Лофтус-Чик (Декордова-Рид, 71), Рид, Лукман, Замбо-Ангисса (Лемина, 46), Айна, Митрович.

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Джастин, Эванс, Сеюнджю, Чоудури (Менди, 61), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Амарти, 76), Перес (Олбрайтон, 61), Ихеаначо.

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