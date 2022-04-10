"Лестер" победил "Кристал Пэлас" в АПЛ
Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле победил "Кристал Пэлас" со счетом 2:1.
"Лестер", набрав 40 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с 37 очками опустился на 10-ю позицию.
"Лестер" – "Кристал Пэлас" - 2:1 (2:0)
Голы: Лукман, 39 - 1:0, Дьюзбери-Холл, 45 - 2:0, Заа, 65 - 2:1
"Лестер": Шмейхель, Джастин, Амарти, Сеюнджю, Томас, Менди, Тилеманс, Дьюзбери-Холл, Мэддисон (Кастань, 89), Дака (Ихеаначо, 76), Лукман (Барнс, 77).
"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл (Уорд, 34), Куяте (Макартур, 58), Шлупп, Галлахер (Эзе, 58), Айю, Заа, Матета.
Не пропустите: "Монако" обыграл "Труа" в Лиге 1. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
В "Манчестер Юнайтед" хотят избавиться от Роналду
-
"Спартак" разгромил "Арсенал" в РПЛ
-
"Лестер" победил "Кристал Пэлас" в АПЛ
-
"Фиорентина" Кокорина сенсационно обыграла "Наполи"
-
"Монако" Головина одержал важную победу в Лиге 1
-
Джан назвал фейком новость о его уходе из "Боруссии"
-
Михаил Кержаков высказался о чемпионской гонке в РПЛ
-
"Крылья" обыграли "Урал" в РПЛ
-
Гвардиола поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем"
-
"Челси" теряет Аспиликуэту из-за коронавируса за два дня до матча с "Реалом"
-
Аллегри сказал, что "роман "Ювентуса" с Дибалой заканчивается"
-
Неймар высказался об игре вместе с Мбаппе и Месси
-
"Это будет великая игра". Эмери поделился ожиданиями от ответной встречи с "Баварией"
-
Стали известны запросы Рюдигера по контракту
-
Гвардиола рассказал, что должен сделать "Манчестер Сити", чтобы добиться всемирного признания
-
Жирков поделился мнением о том, в "Химках" играет много возрастных футболистов
-
Лингард может продолжить карьеру в Италии
-
Де Лигт высказался о победе над "Кальяри"
-
Нынешний сезон - последний для Витселя в "Боруссии"
-
Рангник назвал главную проблему в игре "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18