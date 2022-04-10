"Лестер" победил "Кристал Пэлас" в АПЛ

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"Лестер" победил "Кристал Пэлас" в АПЛ

Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле победил "Кристал Пэлас" со счетом 2:1.

"Лестер", набрав 40 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с 37 очками опустился на 10-ю позицию.

"Лестер" – "Кристал Пэлас" - 2:1 (2:0)
Голы: Лукман, 39 - 1:0, Дьюзбери-Холл, 45 - 2:0, Заа, 65 - 2:1

"Лестер": Шмейхель, Джастин, Амарти, Сеюнджю, Томас, Менди, Тилеманс, Дьюзбери-Холл, Мэддисон (Кастань, 89), Дака (Ихеаначо, 76), Лукман (Барнс, 77).

"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл (Уорд, 34), Куяте (Макартур, 58), Шлупп, Галлахер (Эзе, 58), Айю, Заа, Матета.

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