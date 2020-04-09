"Лестер" поборется за трансферную цель "Локомотива"

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"Лестер" поборется за трансферную цель "Локомотива"

У московского "Локомотива" появился ещё один серьёзный конкурент в гонке за левым защитником "Олимпиакоса" Константиносом Цимикасом.

Сообщается, что 23-летний грек стал трансферной целью "Лестера".

Также фулбеком интересуются "Интер", "Наполи", "Галатасарай" и "Фенербахче".

В текущем сезоне Цимикас сделал 7 ассистов в 37 матчах за "Олимпиакос". Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

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