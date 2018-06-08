"Лестер" подписал экс-игрока "Манчестер Юнайтед"



Североирландский защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс перешел в "Лестер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила порядка 4 миллионов евро. Футболист подписал контракт с "лисами" до лета 2021 года.

30-летний Эванс выступал за "Вест Бромвич" с 2015 года, провел за клуб 95 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Манчестер Юнайтед", "Антверпен" и "Сандерленд". За сборную Северной Ирландии сыграл 70 матчей и забил 2 мяча. Трехкратный чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка английской Лиги, четырехкратный обладатель Суперкубка Англии, победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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