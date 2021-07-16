"Лестер" подписал экс-защитника "Челси"

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"Лестер" подписал экс-защитника "Челси"

Фото сайт "Лестера"

Бывший левый защитник "Челси" Райан Бертранд стал игроком "Лестера", сообщает официальный сайт клуба.

31-летний футболист присоединился к "лисам" в качестве свободного агента после истечения контракта с "Саутгемптоном".

Соглашение фулбека с "Лестером" рассчитано на два года - до июня 2023-го.

Бертранд выступал за "Саутгемптон" с 2014 года, сыграл 240 матчей, забил 8 голов и сделал 20 ассистов. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

Не пропустите: "Лестер" приобрёл полузащитника "Лилля". | http://soccernews.ru
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