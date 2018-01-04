"Лестер" подпишет малийского форварда

Теги лестер ситигазелек аяччофуссени диабате

"Лестер" подпишет малийского форварда
Малийский нападающий "Газелек Аяччо" Фуссени Диабате близок к переходу в "Лестер", сообщает RMC.

По сведениям издания, клубы близки к достижению договоренности. Трансфер игрока, скорее всего, состоится в январе.

В этом сезоне 22-летний Диабате провел за "Газелек Аяччо" 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Лестер" готов расстаться с Махрезом.  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов