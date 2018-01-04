"Лестер" подпишет малийского форварда



Малийский нападающий "Газелек Аяччо" Фуссени Диабате близок к переходу в "Лестер", сообщает RMC.

По сведениям издания, клубы близки к достижению договоренности. Трансфер игрока, скорее всего, состоится в январе.

В этом сезоне 22-летний Диабате провел за "Газелек Аяччо" 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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