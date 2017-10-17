"Лестер" подтвердил отставку Шекспира



"Лестер" объявил об уходе с поста главного тренера Крэйга Шекспира, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной отставки стали неудачные выступления команды в этом сезоне. После 8 туров клуб находится в зоне вылета и занимает лишь 18 место в Премьер-лиге.

Напомним, что Шекспир возглавил "Лестер" прошлой зимой и сумел сохранить с клубом место в элите.

В ближайшее время исполняющим обязанности наставника "лис" будет Майкл Эпплтон.

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