"Лестер" покупает хорвата за 15 миллионов евро

Полузащитник загребского "Динамо" Филип Бенкович близок к переходу в "Лестер", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб договорился о переходе футболиста за 15 миллионов евро. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование и подпишет с "Лестером" личный контракт.

В прошлом сезоне 21-летний Бенкович провел за "Динамо" 30 матчей и забил 4 гола.

Не пропустите: "Вест Хэм" объявил о переходе форварда "Арсенала". | http://soccernews.ru