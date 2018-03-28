"Лестер" потерял Ихеаначо из-за перелома руки

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"Лестер" потерял Ихеаначо из-за перелома руки
Нигерийский нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо выбыл из строя из-за травмы, сообщает L'Equipe. 

По сведениям издания, футболист сломал руки в расположении сборной Нигерии. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 21-летний Ихеаначо провел за "Лестер" 22 матча и забил 6 голов.

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