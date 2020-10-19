"Лестер" потерял на длительный срок основного защитника

Центральный защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю надолго угодил в лазарет, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, турецкий футболист порвал приводящую мышцу. Главный тренер "лис" Брендан Роджерс назвал это "большой потерей".

На восстановление игроку после травмы может потребоваться до трёх месяцев.

В этом сезоне Сеюнджю сыграл за "Лестер" 4 матча, результативными действиями не отличался.

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