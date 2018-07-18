"Лестер" повесил ценник на Шмейхеля

"Лестер" повесил ценник на своего голкипера Каспера Шмейхеля, информирует Bleacher Report Football.

Так, по сведениям источника, "лисы" вполне будут готовы расстаться с 31-летним вратарем этим летом, если по нему поступит предложение в размере не менее 55-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Шмейхель пропустил 49 мячей в 35 матчах за "Лестер". Главными претендентами на него называются лондонский "Челси" и "Рома".

Напомним, Шмейхель стал лучшим вратарем ЧМ-2018 по проценту отраженных ударов. | soccernews.ru