"Лестер" повторил клубный рекорд 57-летней давности

"Лестер" продлил победную серию в АПЛ, одолев накануне в домашнем матче "Уотфорд".

"Лисы" выиграли семь поединков подряд в Премьер-лиге - это повторение клубного рекорда.

В сезоне 1962/63 "Лестер" также одержал семь побед кряду в чемпионате.

В текущем розыгрыше АПЛ "Лестер" по итогам 15 туров занимает второе место в турнирной таблице.

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