"Лестер" пожизненно забанил фаната, который пытался избить игроков соперника
Фото: инстаграм "Лестера"\Автор неизвестен
"Лестер" раскритиковал одного из своих фанатов за его поведение во время матча 1\16 финала Кубка Англии против "Ноттингем Форест", где "лисы" уступили со счетом 1:4.
После того, как "Ноттингем Форест" забил свой третий мяч, болельщик "Лестера" выбежал на поле и попытался ударить футболистов соперника. Стюарды схватили фаната.
После этого полиция Ноттингемшира официально сообщила, что этот болельщик был арестован.
"Лестер" в своем заявлении сообщил, что ошеломлен поведением фаната, а также извинился перед "Ноттингем Форест", после чего нарушителя пожизненно отстранили от посещения матчей "Лестера".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18