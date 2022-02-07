"Лестер" пожизненно забанил фаната, который пытался избить игроков соперника

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"Лестер" пожизненно забанил фаната, который пытался избить игроков соперника

Фото: инстаграм "Лестера"\Автор неизвестен

"Лестер" раскритиковал одного из своих фанатов за его поведение во время матча 1\16 финала Кубка Англии против "Ноттингем Форест", где "лисы" уступили со счетом 1:4.

После того, как "Ноттингем Форест" забил свой третий мяч, болельщик "Лестера" выбежал на поле и попытался ударить футболистов соперника. Стюарды схватили фаната.

После этого полиция Ноттингемшира официально сообщила, что этот болельщик был арестован.

"Лестер" в своем заявлении сообщил, что ошеломлен поведением фаната, а также извинился перед "Ноттингем Форест", после чего нарушителя пожизненно отстранили от посещения матчей "Лестера".

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