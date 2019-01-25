"Лестер" предлагает "Кардиффу" нападающего на место пропавшего Салы

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"Лестер" предлагает "Кардиффу" нападающего на место пропавшего Салы

"Лестер" хочет помочь "Кардиффу", чей новичок Эмилиано Сала пропал без вести.

Чтобы закрыть образовавшуюся "дыру" в атаке валлийского клуба, "Лестер" предлагает им подписать своего нападающего Ислама Слимани, который в настоящее время находится в аренде в "Фенербахче".

В текущем сезоне Слимани провел 22 игры, в которых отметился четырьмя голами.

Напомним, что ранее "Кардифф" приобрел Салу за 17 миллионов евро, однако самолет с игроком на борту пропал без вести и пока не был найден.

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