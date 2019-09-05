"Лестер" предлагал "Локомотиву" 10 миллионов евро за Кверквелию

Агент Мамука Джугели сказал, что игрок "Локомотива" Соломон Кверквелия в прошлом году не захотел переходить в "Лестер".

"Кверквелия отказался перейти в "Лестер", так как хотел стать чемпионом. Он сам отказался. Сказал: "Еще на шесть месяцев останусь, не подведу Семина, он очень много сделал для меня. Хочу, чтобы "Локомотив" стал чемпионом. За него предлагали 10 миллионов евро", - сказал агент.

Футболист выступает за "Локомотив" с лета 2017 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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