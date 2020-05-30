"Лестер" предложил 20 миллионов евро за трансферную цель "Арсенала" и "Милана"

"Лестер" ведёт переговоры о трансфере центрального защитника "Селтика" Кристофера Айера, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "лисы" сделали предложение о приобретении 22-летнего футболиста в размере 20 миллионов евро.

Напомним, что на норвежца также претендуют "Арсенал" и "Милан".

В досрочно завершённом сезоне Айер сыграл за "Селтик" 49 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 2,7 миллиона евро.

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