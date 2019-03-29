"Лестер" предложит фанатам бесплатное пиво и кексы в честь дня рождения погибшего владельца клуба

"Лестер" хочет отметить с фанатами клуба день рождения экс-владельца клуба Вичая Сривадханапрабхи, который умер в октябре 2018 года при авиакатастрофе. Об этом сообщает Leicester Mercury.

Клуб предоставит всем болельщикам команды бесплатное пиво, воду и кексы перед матчем с "Борнмунтом". И хочет ввести это в традицию.

Тайскому бизнесмену 4 апреля исполнился бы 61 год. Шривадданапрабхт трагически погиб в крушении собственного вертолёта на территории стадиона клуба.

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