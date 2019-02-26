"Лестер" представил нового главного тренера команды

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"Лестер" представил нового главного тренера команды

"Лестер" объявил о назначении нового главного тренера Брендана Роджерса. Соглашение будет действовать до лета 2022 года.

"Это назначение очень важно для меня. Я готов отдать жизнь за то, чтобы фанаты гордились своим клубом. Мы станем только сильнее, я надеюсь на сотрудничество с игроками и фанатами", - сказал Роджерс.

Ранее, 46-летний специалист возглавлял "Селтик". Вместе с ним команда дважды выигрывала чемпионат Шотландии.

"Лестер" на данный момент занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 балла.

 Не пропустите: "Лестер" определился с новым главным тренером| http://soccernews.ru

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"Селтик" определился с новым главным тренером команды

"Селтик" определился с новым главным тренером команды

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