"Лестер" представил нового главного тренера команды

"Лестер" объявил о назначении нового главного тренера Брендана Роджерса. Соглашение будет действовать до лета 2022 года.

"Это назначение очень важно для меня. Я готов отдать жизнь за то, чтобы фанаты гордились своим клубом. Мы станем только сильнее, я надеюсь на сотрудничество с игроками и фанатами", - сказал Роджерс.

Leicester City Football Club is delighted to confirm the appointment of Brendan Rodgers as its new First Team Manager #WelcomeBrendan