"Лестер" представил нового главного тренера команды

"Лестер" объявил о назначении нового главного тренера Брендана Роджерса. Соглашение будет действовать до лета 2022 года.

"Это назначение очень важно для меня. Я готов отдать жизнь за то, чтобы фанаты гордились своим клубом. Мы станем только сильнее, я надеюсь на сотрудничество с игроками и фанатами", - сказал Роджерс.

Leicester City Football Club is delighted to confirm the appointment of Brendan Rodgers as its new First Team Manager #WelcomeBrendan — Leicester City (@LCFC) 26 февраля 2019 г.

Ранее, 46-летний специалист возглавлял "Селтик". Вместе с ним команда дважды выигрывала чемпионат Шотландии.

"Лестер" на данный момент занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 балла.

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