"Лестер" претендует на Азара

"Лестер" хочет купить полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Торгана Азара, сообщает Het Laatste Niuews.

По информации источника, скауты "лис" уже несколько раз просматривали 24-летнего бельгийца в матчах этого сезона. Сумма возможного трансфера оценивается в 20-30 миллионов евро.

Также на Торгана Азара, который в текущем сезоне забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 25 матчах, претендуют "Атлетико" и "Челси".

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