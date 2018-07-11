"Лестер" принял решение по Магуайру, который проявил себя на ЧМ-2018

"Лестер" хочет удержать защитника Харри Магуайра, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, клуб предложит футболисту новый контракт с улучшенными финансовыми условиями. Таким образом, "лисы" попытаются удержать игрока, которым заинтересовались топ-клубы после его успешного выступления на ЧМ-2018.

В минувшем сезоне 25-летний игрок Магуайр провел за "Лестер" 44 матча, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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