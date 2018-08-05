"Лестер" приобрел игрока сборной Алжира

Алжирский полузащитник "Монако" Рашид Геззаль перешел в "Лестер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом четырехлетний контракт.

26-летний Геззаль выступал за "Монако" с 2017 года, провел за клуб 24 матча и забил 2 гола. Ранее играл за "Лион". За сборную Алжира сыграл 13 матчей и забил 1 мяч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готовит громкое подписание перед закрытием трансферного окна. | http://soccernews.ru