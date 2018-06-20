"Лестер" приобрел молодого игрока за 25 миллионов евро

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"Лестер" приобрел молодого игрока за 25 миллионов евро

Полузащитник "Норвича" Джеймс Джеймс Мэддисон стал игроком "Лестера", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Футболист подписал с "лисами" контракт до лета 2023 года.

21-летний Мэддисон выступал за "Норвич" с 2016 года, провел за клуб 51 матч и забил 17 голов. Также играл за "Ковентри" и "Абердин". Провел 3 матча за молодежную сборную Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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