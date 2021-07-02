"Лестер" приобрёл полузащитника "Лилля"
Фото сайт "Лестера"
"Лестер" на своём официальном сайте объявил о переходе хавбека "Лилля" Бубакару Сумаре.
"Лисы" не назвали сумму трансфера. По некоторым данным, она составила 20 миллионов евро.
Контракт 22-летнего француза с английским клубом рассчитан на 5 сезонов.
Сумаре выступал за "Лилль" с 2017 года, сыграл 112 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: "Лестер" купил лучшего нападающего чемпионата Австрии за рекордную сумму. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
На Евро-2020 забито больше автоголов, чем за все предыдущие Чемпионаты Европы
-
"Рубин" разгромил "Нижний Новгород" в товарищеском матче
-
"Атлетико" договорился о подписании 20-летнего бразильца
-
"Милан" начал переговоры о трансфере второго бомбардира Евро-2020
-
Фати разрешили вернуться к тренировкам
-
"Аталанта" купила аргентинского голкипера
-
ЦСКА назвал игроков, которые отправятся на второй сбор
-
Мозес прокомментировал заключение контракта со "Спартаком"
-
"Лестер" приобрёл полузащитника "Лилля"
-
Червиченко дал оценку пресс-конференции Черчесова
-
Фанаты "Ромы" эмоционально встретили Моуринью
-
Зарема отреагировала на слова Черчесова
-
Черчесов объяснил отсутствие Кокорина в составе сборной России
-
"Арсенал" заплатит 8 миллионов евро за португальского защитника
-
"Спартак" завершил сделку по выкупу Мозеса
-
"Краснодар" определился с соперниками по второму сбору в Австрии
-
Официально: Кроос завершил карьеру в сборной Германии
-
Черчесов мощно ответил Зареме
-
"Манчестер Юнайтед" подписал нового вратаря
-
Черчесов ушёл от прямого ответа на вопрос об отказе от части зарплаты в случае отставки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18