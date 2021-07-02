"Лестер" приобрёл полузащитника "Лилля"

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"Лестер" приобрёл полузащитника "Лилля"

Фото сайт "Лестера"

"Лестер" на своём официальном сайте объявил о переходе хавбека "Лилля" Бубакару Сумаре.

"Лисы" не назвали сумму трансфера. По некоторым данным, она составила 20 миллионов евро.

Контракт 22-летнего француза с английским клубом рассчитан на 5 сезонов.

Сумаре выступал за "Лилль" с 2017 года, сыграл 112 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Лестер" купил лучшего нападающего чемпионата Австрии за рекордную сумму. | http://soccernews.ru
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