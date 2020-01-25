"Лестер" пробился в 1/8 финала Кубка Англии

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"Лестер" пробился в 1/8 финала Кубка Англии

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Лестер" в гостях одолел "Брентфорд" и прошёл в следующий раунд турнира.

Победу "лисам" принёс гол Келечи Ихеаначо на четвёртой минуте матча.

"Брентфорд" – "Лестер" - 0:1

Гол: Ихеаначо, 4 - 0:1.

"Брентфорд": Дэниэлс, Томпсон (Генри, 77), Роэрслев, Жанвье, Рачич, Мокоджо (Дасилва, 46), Йервуд, Жамбурек, Валенсия (Мбемо, 82), Дервишоглу, Маркондес.

"Лестер": Уорд, Фукс, Сеюнджю, Джастин, Морган, Олбрайтон, Чоудури, Прат, Грэй (Мэддисон, 78), Перес, Ихеаначо (Дьюзбери-Холл, 68).

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