​​​​​​​"Лестер" продаст Махреза в "Рому" за 44 миллиона евро

"Лестер" не захотел продавать "Роме" хавбека Рияда Махреза за 35 миллионов евро.

Как сообщает Sky Sport Italia, английский клуб намерен получить за игрока 44 миллиона евро.

Отмечается, что представитель алжирца провел встречу с руководством римского клуба, на которой передал требования англичан.

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