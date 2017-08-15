​​​​​​​"Лестер" продаст Махреза в "Рому" за 44 миллиона евро

Теги лестер ситирияд махрезрома

​​​​​​​"Лестер" продаст Махреза в "Рому" за 44 миллиона евро"Лестер" не захотел продавать "Роме" хавбека Рияда Махреза за 35 миллионов евро.

Как сообщает Sky Sport Italia, английский клуб намерен получить за игрока 44 миллиона евро.

Отмечается, что представитель алжирца провел встречу с руководством римского клуба, на которой передал требования англичан.

Читайте: Махрез предложил свои услуги "Барселоне" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Пока без Супер Марио: "Наполи" принимает "Ниццу"

Пока без Супер Марио: "Наполи" принимает "Ниццу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов