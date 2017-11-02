"Лестер" продлил Грэя

"Лестер" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Демерэем Грэем.

21-летний футболист заключил с "лисами" соглашение, рассчитанное до лета 2021 года.

Грэй выступает за "Лестер" с 2016 года, сыграл 67 матчей и забил 4 гола.

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